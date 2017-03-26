Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü

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26.03.2017 21:34
Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağan mali genel kurulunda FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi sonrasında, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü olarak Türk Telekom Arena'da bir araya geldi. 

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında, Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.

AA

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