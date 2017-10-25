Galatasaray Taraftarı Vandallar Yaşlı Kadını Aşağıladı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonrası, bir grup Galatasaray taraftarının yaptığı densizliğin görüntülendiği, sosyal medyada paylaşılan bir video, tepkilere neden oldu.

Söz konusu videoda taraftarlar, yüksek sesle slogan attıkları için kendilerini uyaran yaşlı kadınla dalga geçiyor. Takım taraftarlarının maç öncesi ve sonrası her türlü kepazeliği kendine serbest gördüğü sahnelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

İşte o anlar.