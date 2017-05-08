Galatasaray Lisesi Sosyal Sorumluluktan “Tango”yu Anlıyor

Galatasaray Lisesi’nden bir grup öğrenci, “sosyal sorumluluk projesi” kapsamında gittikleri bir köy okulunda, çocukların endişeli ve şaşkın bakışlarının gölgesinde tango dersleri vermeye başladı. Türkiye’de, öncelikler sırasının başına tangoyu yerleştiren liseliler, Batı kültürünü şehirden köye taşımaya çalışıyor.

Anadolu ajansının servis ettiği habere göre; Galatasaray Lisesi öğrencilerinin “sosyal sorumluluk projesi” kapsamında başlattığı çalışmayla Isparta’nın Gelendost ilçesindeki Yeşilköy İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle sinema, dans, tiyatro, resim ve müzik gibi 8 dalda çalışma yapılıyor.

Bin 250 rakımlı köy Gelendost ilçesindeki bin 250 rakımlı Yeşilköy’de bulunan okulda 11 derslikte 180 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencileri hayatlarında ilk kez gitar, tiyatro ve tango ile tanıştıran ise Galatasaray Lisesi’nin 51 öğrencisi oldu.

Galatasaray Lisesi’nden bir grup öğrenci, “sosyal sorumluluk projesi” kapsamında gittikleri bir köy okulunda, çocukların endişeli ve şaşkın bakışlarının gölgesinde tango dersleri vermeye başladı.