Galatasaray Kulübü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in İhracını Reddetti

Galatasaray Genel Kurul toplantısında, disiplin kurulu sevklerinin sonuçları belli oldu. Galataraylı üyeler FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını oy çokluğuyla reddettiler.

FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı eski futbolculardan; Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, eski valilerden; Hüseyin Avni Mutlu ile Şahabettin Harput, eski savcı Zekeriya Öz ve iş adamı Hazim Sesli ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Kurulda yapılan oylamalarda Zekeriya Öz (oy çokluğu), Şahabettin Harput (oy çokluğu), Hüseyin Avni Mutlu (oy çokluğu) ve İsmail Demiriz (oy çokluğu) ve Hazim Sesli (oy çokluğu) kulüpten ihraç edildi.

Hakan Şükür (oy çokluğu) ile Arif Erdem'in (oy çokluğu) ihracı ise reddedildi.

AA