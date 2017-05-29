G7 Zirvesi’nde Mülteci Sorunu Çözümsüz Kaldı!

İtalya’da yapılan G7 Zirvesi’nde gündem maddelerinin başında mülteci sorunu vardı. Ancak toplantıların sonunda bu konuda somut bir plan çıkmaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sonuç bildirgesinde İtalya’nın büyük önem verdiği göç konusunda ulusal ve uluslararası alanda çabaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, mültecilerin kendi ülkelerine mümkün olduğu kadar yakın bölgelerde tutulması istendi.

Zirvenin bitişinden bir gün sonra da Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan bin 500 kişi Napoli’ye getirildi. Onlar arasında 45 çocuk ve 140 kadın bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve İtalya Sahil Güvenlik ekipleri bölgede ortak kurtarma operasyonları yürütüyor.

G7 Zirvesi de Akdeniz’de mülteci trajedisinin yaşandığı yere yakın olan Sicilya Adası’nda yapıldı.

“Büyük Sorumluluğumuz Var”

Sivil toplum örgütü Oxfam’ın İtalya direktörü Roberto Barbieri, soruna uzun vadeli çözüm bulunması gerektiğini söyledi:

“Göç gerçekten büyük bir sorun. Çünkü 65 milyon kişi yerlerini terk etmiş durumda. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sayı. Bizim bu insanlara karşı büyük sorumluluğumuz var. Bu bir anlamda gizli ulus gibi. Sadece güvenlik konusunu dikkate alarak olaya yaklaşamayız. Uzun dönemli perspektiflere bakmaya ihtiyaç var.”

Zirveye katılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderleri protesto edildi.

Kaynak: Euro News