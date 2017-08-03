Füze Denemesini ABD Yapınca Haber, Başkası Yapınca Felaket

ABD Hava Kuvvetleri, Kaliforniya eyaletinde yılın dördüncü silahsız kıtalararası balistik füzedenemesini yaptı.

Los Angeles'ın yaklaşık 209 kilometre kuzeydoğusundaki Vandenberg Hava Üssü'nde yapılan denemenin "saldırılara karşı koyma" amacıyla gerçekleştirildiği ve planlanmış bir testin parçası olarak çarşamba sabah erken saatlerde yapıldığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Kaliforniya'daki "30'uncu Uzay Kanadı" konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Minuteman 3 adlı füzenin Santa Barbara kıyısındaki tesisten yerel saat ile sabah 02.10'da fırlatıldığını kaydetti.

Bu denemenin normal bir olay geçmesi, başka ülkeler yapınca felaket haberleri şeklinde sunulması ise dünyadaki algının nasıl işlediğini bir kez daha göstermiş oldu.