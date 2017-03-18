“Fukuşima’daki Felaketten Hükümet ve İşletmeci Firma Sorumlu”
Japonya’da bir mahkeme, Fukuşima’daki nükleer radyoaktif sızıntıyla ilgili olarak hükümetin ve işletmeci firma Tepco’nun sorumluluğu olduğuna hükmetti.
Böylece konuyla ilgili ilk defa hukuksal olarak Tokyo yönetimini suçlayan bir karara imza atılmış oldu.
Dönemin başbakanı Naoto Kan, muhalefetten ve kendi partisi tarafından yapılan eleştiriler üzerine felaketten beş ay sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.
Fukuşima’daki nükleer santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerji Şirketi de eleştiri oklarının hedefindeydi.
Çin de radyoaktif sızıntıyla ilgili Tokyo yönetimine uluslararası alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulunuyor.
Japonya’nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrasında oluşan nükleer sızıntıdan dolayı bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Felakette 18 bin kişi de hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Euro News
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