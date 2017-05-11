Fukaha'yı Şehit Eden Katil Yakalandı ve Suçunu İtiraf Etti

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, Gazze kentinin güneyindeki Tel El-Heva Mahallesi'nde Şehit Mazin Fukaha'nın evinin önünde bugün (11 Mayıs Perşembe) düzenlediği basın toplantısında, Fukaha suikastını bizzat gerçekleştiren failin yakalandığını söyledi.

"Katil, işgal istihbarat subaylarının emirlerini yerine getirdiğini ayrıntılarıyla anlattı ve suçunu itiraf etti" diyen Heniyye, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın basın toplantısı düzenleyerek tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Heniyye, cinayetin işlendiği ilk andan itibaren kapsamlı bir güvenlik stratejisinin uygulandığını belirterek, karada ve denizde, çıkış kapılarında ve cinayet mahallinde çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Katili yakalamada elde edilen başarıyı öncelikle Şehit Mazin Fukaha'nın eşine ve daha sonra işgal zindanlarında açlık grevi eylemi yapan esirlere armağan ettiklerini kaydeden Heniyye, "Bizim bu zaferimiz gibi esirlerin de zafer kazanacaklarına inanıyoruz" dedi.

Heniyye, Fukaha'ya düzenlenen suikasttan işgal yönetiminin sorumlu olduğunu, tüm itirafların ve kanıtların suikast emrinin işgal istihbaratı tarafından verildiğini ispat ettiğini söyledi.

El-Kassam Tugayları komutanlarından eski esir Mazin Fukaha, 24 Mart 2017'de evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce susturucu takılı silahla şehit edilmişti.

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