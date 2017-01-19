Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tevziratı

TGRT Haber’de Medya Kritik adlı bir program sunan Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 günlük tezviratlarına örnekler:

Cem Küçük ve Fuat Uğur'un üç günlük seri halinde yayında haksöz haber hakkındaki iddialarını yine kendileri çürüttüler. Bir dediklerini bir diğer yayında yalanladılar.