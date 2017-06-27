Fransızca Darbe Bildirisi Yazmışlar!

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe’nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede, şüpheli eski Kıdemli Başçavuş Osman Uslu’nun, İzmir’de “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında dava açılan Deniz Yarbay Mustafa Furan ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Cezayir makamlarına sunulmak üzere TSK’nın yönetime el koyduğunu içeren bir Fransızca metin hazırladığı yer aldı.

EVİNDEN ALIP BİLDİRİ YAZDIRDILAR

Fransızca bilmeyen Uslu ve Furan’ın metni, Cezayir Askeri Ataşeliği’nde görev yapan Zohour N. isimli sözleşmeli memuru evinden alıp hazırlattıkları kaydedildi. Cezayir Milli Savunma Bakanlığı ile Cezayir Dış İlişkiler ve İşbirliği Başkanlığı’na hitaben yazıldığı belirlenen ve soruşturma kapsamında el konulan yazıda, “Türkiye Büyükelçiliği nezdinde, Cezayir Askeri Ataşeliği, Milli Savunma Bakanlığı Dış İlişkiler ve İşbirliği Başkanlığı’na en derin saygılarımı sunar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece itibariyla kontrolü ele geçirdiğini bildirmekten onur duyar” ifadelerinin yer aldığı vurgulandı.

YAZMASAK HAİN İLAN EDİLİRDİK SAVUNMASI!

Uslu, ifadesinde, söz konusu mesajı yazmasalardı ve darbe başarılı olsaydı kendilerinin vatan haini olacaklarını, bu nedenle bulundukları ülkedeki muhattaplarına bu mesajı yazdıklarını ve darbe girişiminin seyrini beklediklerini iddia etti. Uslu, kendilerine herhangi bir emrin gelmemesi üzerine yazıyı sildiklerini savundu.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNDAN ÇIKTI

Zohour N. ifadesinde, "Osman Başçavuş 22.00-23.00 sıralarında beni almaya geldi. Daha sonra Furan ve Uslu, Türkiye’de ordunun yönetime el koyduğunu içeren Fransızca bir yazı hazırlayacaksın ama göndermeyeceksin’ şeklinde talimat verdi. Daha sonra Osman Uslu beni eve götürdü. Yazıyı da göndermeğimiz için otomatik olarak sildik. Yapılan aramada ne arandığını bilmediğim için bu konuyu söylemedim. Daha sonra geri dönüşüm kutusundan bulduk” ifadelerini kullandı. Uslu’nun 15 Temmuz sonrası işlem yapılan FETÖ üyeleriyle telefon irtibatı ile para trafiğinin olduğu belirlendi. Uslu'nun 7 Ağustos 2013'te başladığı Cezayir Askeri İdari Ataşeliği görevinin 07 Ağustos 2016 tarihinde rutin olarak sona erdiği iddianamede yer aldı.

KAYNAK: YENİŞAFAK