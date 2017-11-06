Fransız Güçleri Yanlışlıkla 11 Müttefik Mali Askerini Öldürdü

Fransa'nın Mali'deki askeri birliğinin, ülkede düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla 11 Malili askeri öldürdüğü kaydedildi.

Mali Savunma Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, Fransız askerlerinin 23 Ekim'de “terörle mücadele” kapsamında ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde hava operasyonu gerçekleştirdiğini ve operasyonda bölgede silahlı bir grup tarafından rehin alınan 11 Malili askerin de öldürüldüğünü belirtti.

Yetkili, hayatını kaybeden askerlerin Mali ordusuna bağlı askerler olduklarını ve kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Fransız askeri kaynakları ise “terörle mücadele” çerçevesinde düzenlenen "Barkane" operasyonunda bir “terörist kampı”na saldırı yapıldığını ve kampta rehin alınan askerlerin olduğunun bilinmediğini söyledi.

Fransız yetkililer, operasyondan hemen sonra yaptıkları açıklamada, “15 terörist”in öldürüldüğünü duyurmuştu.

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Evelyne Decorps, olayın ardından Mali Savunma Bakanı Tiena Coulibaly'i ziyaret ederek üzüntüsünü dile getirdi.

Mali’nin kuzeyi, Ocak 2012'de güvenlik güçleri ve Tuareg isyancıları arasında çıkan çatışmalardan sonra “radikal gruplar” tarafından işgal edilmişti. Çatışmalar, yüz binlerce kişinin ayaklanmasına neden olmuş, hükümet de Fransa’dan askeri yardım istemişti.