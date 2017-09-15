Fransız Gazeteci Loup Bureau Serbest Bırakıldı

Fransız gazeteci Loup Bureau, temmuz ayında Erbil kentini ziyaret etmiş, ardından ağustos ayında Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Bureau, Şırnak’ta T Tipi Cezaevi’nde tutuluyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bureau’nun avukatı Martin Pradel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakıldığı haberini memnuniyetle duyuruyoruz. Kısa bir süre içerisinde Türkiye’den sınır dışı edilecek.” dedi.

Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Gündemleştirmişti

Perşembe günü Ankara’yı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında 26 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Drian, “Türkiye yargısına saygı duyuyoruz ancak bu durumun bir an önce açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz.” diye konuşmuştu.

Daha önce ise Bureau’nun durumu iki ülkenin cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde gündeme gelmişti.