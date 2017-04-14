Fransız Bakan: Esed'den Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan

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14.04.2017 15:53
Fransız Bakan: Esed'den Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, kimyasal saldırıya ilişkin dün Esed'in yaptığı açıklama hakkında, "Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Esed'in kimyasal saldırı düzenlediğini yalanladığı konuşma hakkında yorumda bulundu.

Dışişleri Bakanı Ayrault, "Esed'in röportajını derin bir üzüntü ve dehşetle öğrendim. Duyduklarım yüzde yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır." diye konuştu.

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, saldırıya katılan uçakların kalktığı üssü bombalamıştı.

 

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