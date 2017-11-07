Fransa'dan Myanmar'a "Arakan'daki Şiddete Son Ver" Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye, Arakan'daki şiddet olaylarına son verme ve bölgeye insani yardım kuruluşları ile basının girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Le Drian ve Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada Fransız bakanın, Arakanlı müslümanların toplu olarak zorunlu göçe tabi tutulması ve maruz kaldığı şiddet olayları nedeniyle Fransa'nın duyduğu derin kaygıyı aktardığı belirtilerek, "Arakan'da Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet olaylarına son vermesi, ayrım yapmaksızın sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölgeye en kısa sürede ve serbestçe insani yardım kuruluşları ve basının girişinin garanti altına alınmasını talep etti." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın, Suu Çii tarafından yürütülen Myanmar'daki demokratik geçiş sürecini desteklediği işaret edilen açıklamada, Le Drian'ın, 12 Ekim'de Myanmar sivil yönetiminin açıkladığı sığınmacıların geri dönüşü ve yerleştirilmeleriyle ilgili plana da destek verdiği kaydedildi.