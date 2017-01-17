Fransa'daki Ortadoğu Barış Konferansı Ortak Bildirisi
Konferans sonrası yayımlanan ortak bildiride, İsrail-Filistin sorununun "adil", "kalıcı" ve "kapsayıcı" bir çözüme kavuşturulması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Huzur ve güvenliğin hakim olduğu iki devletin yürüteceği müzakerelerin kalıcı bir barış ortamını sağlamanın tek yolu olduğu vurgulanan bildiri metninde, iki devletli çözüm kapsamında iki tarafın da meşru taleplerinin karşılanmasına ihtiyaç olduğuna işaret edildi.
1967'DE BAŞLAYAN İSRAİL İŞGALİNİN SON BULMASI İSTENDİ
Bildiride, Filistin Devleti'nin devlet olma hakkı ve egemenlik haklarının müzakereler yoluyla sağlanması ve 1967’de başlayan İsrail işgalinin son bulması gerektiğinin altı çizildi. Filistin'in devlet olma sorumluluklarını yerine getirmesi ve ülkedeki kurumların güçlendirilmesi konusundaki adımların destekleneceği ifade edildi.
Gazze Şeridi'ndeki insani krize de işaret edilen bildiride, bölgede güvenliğin sağlanması için acil adımlar atılmasının şart olduğu kaydedildi. Metinde, uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesinin önemine vurgu yapıldı.
İsrail ve Filistin'e finansal destek kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile özel iş birliğine gidilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, sürdürülebilir bir Filistin ekonomisi için AB ülkelerinin altyapı konusunda destek verebileceğine dikkat çekildi.
Bildiride ayrıca taraflar arası diyaloğun gelişmesi için İsrail ve Filistin’de sivil toplumun oynadığı rolün güçlendirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret edildi.
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