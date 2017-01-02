“Fransa’da Yılbaşında 945 Araç Kundaklandı”

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02.01.2017 21:06
“Fransa’da Yılbaşında 945 Araç Kundaklandı”
Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yeni yıl kutlamaları sırasında ülke genelinde 945 araç ateşe verildi.

Fransa genelinde yeni yıl kutlamaları sırasında ateşe verilen araç sayısının 945 olduğu açıklandı.

AA’nın Fransa İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Fransa’da pazar günü 650 aracın yakıldığına dâir yapılan açıklama, yeni veriler eklenerek güncellendi.

Bakanlık Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, “Yılbaşı gecesi ateşe verilerek tamamen veya kısmî şekilde zarar gören araç sayısı 945 olarak tesbit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu rakamlarla yılbaşı gecesi yakılan araçların sayısının 2015’teki yılbaşına göre yüzde 17 arttığı belirtildi.

“301 Kişi Gözaltına Alındı”

Yılbaşı gecesi polise saldıran ve şiddet uygulayıp kamu düzenini bozan 454 kişinin yakalandığı bilgisini de paylaşan bakanlık, 301 kişinin de gözaltına alınıp haklarında hukûkî işlem yapıldığını kaydetti.

Fransa’da yılbaşı gecesi özellikle banliyöler ve büyük şehirlerin sanayi bölgelerinde araçlar ateşe veriliyor. 2000’li yıllardan sonra her yılbaşı gecesi binden fazla aracın yakıldığı tesbit edilmiş, bu rakamın 2014 ve 2015 yılbaşı gecesinde ise binin altına düştüğü gözlenmişti.

Bu yılki rakamlara tepki gösteren aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) yöneticileri, yeni İçişleri Bakanı Bruno Le Roux’nun gerçek rakamları sakladığını iddia ederek, yeterli önlem alınmadığını iddia etmişti.

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