“Fransa’da Yılbaşı Gecesi 650 Araç Kundaklandı”

»Ana Sayfa»Dünya
02.01.2017 21:06
“Fransa’da Yılbaşı Gecesi 650 Araç Kundaklandı”
Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesi ülke genelinde 650 araç ateşe verildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yılbaşında ülke genelinde kundaklanan araç sayısı bu eylemlerin ne kadar kabul edilemez olursa olsun devam ettiğini gösteriyor. Ülkede 650 araç kundaklandı.” ifadeleri kullanıldı.

Dün ilerleyen saatlerde ise İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Pierre-Henry Brandet, 31 Aralık’ta ikindi saatlerinden itibaren toplamda 945 aracın kundaklandığını ve ateşe verildiğini belirtmişti. Sözcü, geçen yıla oranla kundaklanan araçların oranının yüzde 17.5 oranında arttığını belirtti.

Açıklamaya göre, 100 bini aşkın polisin görev yaptığı yılbaşı gecesinde büyük bir olay yaşanmazken 454 kişi gözaltına alındı.

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