Fransa'da Valilere Cami Kapatma Yetkisi Verildi

Mecliste yapılan oylamada tasarı, 127'ye karşı 415 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. OHAL uygulamaları arasında yer alan, camilerin de içerisinde olduğu ibadethaneleri kapatma, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 20'den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog ve kilisede kapatılmadı.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti.