“Fransa’da Tutuklu Sayısı 70 Bin 230 Oldu”

Fransa Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Nisan itibariyle Fransa’daki hapishanelerde tutuklu bulunanların sayısı 70 bin 230 oldu.

Daha önce de mart ayında rekor kırılmış ve bu sayı 69 bin 430 olmuştu.

Fransa’daki hapishanelerde yaşanan yoğunluk zaman zaman insan hakları derneklerinin de tepkilerine yol açıyor.

Fransa’daki tüm hapishanelerin normal kapasitesinin 58 bin 670 olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA