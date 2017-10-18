Fransa'da Terörle Mücadele Tasarısı Yasalaştı

Fransa'da Olağanüstü Hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı Senatoda oylanarak kanunlaştı.

Senatoda yapılan oylamada, tasarı 22'ye karşı 244 oyla kabul edildi. Tasarının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

OHAL uygulamasına ise 1 Kasım'da son verilmesi hedefleniyor.

Tasarıya, Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi ve aşırı solcu milletvekilleri karşı çıktı.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede OHAL ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermiş ve 23 ayla ülkede en uzun olağanüstü hal dönemi yaşanmıştı.

Yeni terörle mücadele yasası

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, yeni terörle mücadele yasa tasarısına dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasa tasarısında yer alıyor ve valiliklerin yetkisine veriliyor.

Valilikler aynı zamanda camilerin de aralarında olduğu ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olacak. Terörü destekleyen veya propagandasını yapan herhangi bir "yazı", "konuşma", "fikir ve teori", ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde şu ana kadar 20'den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.

Tasarıya göre, çocuklarını terör saldırısı gerçekleştirmeye veya yurt dışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveyn de cezalandırılabilecek.

Yine valilikler özel izin alarak terörü önlemek amacıyla adrese baskın yapabilecek, baskın sırasında evrak ve belgelere el koyabilecek. Valilikler, baskın yapılan yerin sahibini 4 saat tutabilecek.

Uzmanlar, terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, terörle mücadele yasa tasarısının, Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

AA