Fransa'da Tartışmaya Yol Açan Organ Yasası
Fransa hükümetinin organ bağışı konusunda getirdiği değişiklik tartışmalara neden oldu. Yeni sağlık yasasına göre, ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış sayılacak.
Ulusal Mecliste geçen ay kabul edilen sağlık yasası değişikliğine göre, yeni yılın başlamasıyla "otomatik organ bağışı" uygulamasına geçildi.
Şimdiye kadar bir kişinin, öldükten sonra organlarının başka birisine nakledilmesi için sağlığında buna ilişkin bildirimde bulunması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ bağışına karşı çıkıldığının resmi kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.
150 bin Fransız, organlarını bağışlamak istemediğini belirterek ve yasayı 'tehlikeli' bularak imza kampanyası başlattı. Yetkililer ise resmi işlemlerin internet üzerinden yapılacağını söyleyerek işlemleri kolaylaştırma sözü verdi.
Klasik yöntem kullanılarak kişi dilekçe ile organlarını bağışlamayı reddedebileceği gibi, yeni uygulama sonrası hizmete giren özel internet sitesi aracılığıyla bu prosedürü yerine getirebilecek. Kişinin ölümünden sonra yakınlarına, organ bağışını reddettiğine dair yazılı bir bildirimi veya bir ses kaydının olup olmadığı da araştırılacak.
Organların tümü yerine birini bağışlayabilme seçeneği
Yeni yasayla vatandaşların herhangi bir organını bağışlamayı reddedebilmesi imkanı da getirildi. Şimdiye kadar organ bağışı konusunda ayrım yapılamıyordu. Vatandaşlar organ bağışına karar verirken ya tüm vücudunu bağışlıyor ya da tamamen bağışa karşı çıkıp reddedebiliyordu. Fransız vatandaşları, 2017 yılı itibarıyla tercih ettikleri bir organını bağışlayabilecek.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin organ bağışını yaygınlaştırma amaçlı olduğunu ve değişiklikle bağışın daha kolaylaştığını savunuyor. Sosyal medya üzerinde düzenlemeyi eleştiren çok sayıda kişi ise, "ölmeden önce organ bağışı konusunda işlem yapmamış herkesin, otomatik bir şekilde bağışçı olacağını" belirterek itiraz ediyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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