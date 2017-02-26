Fransa'da Sığınmacılara Yardım Edenler Baskı Görüyor

Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Bouthier, "Fransa’da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki sığınmacı merkezlerinin yetersiz şartları tepki toplarken sığınmacılara yardım etmek isteyen kuruluşlar baskıyla karşılaşıyor.

Paris'in kuzeyindeki La Chapelle sığınmacı merkezinde kalanlara yardım eden Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Clarisse Bouthier, sığınmacı merkezinin şartlarını ve sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerinde çıkarılan zorlukları AA muhabirine anlattı.

Yardım faaliyetleri sırasında sıkı sık engellendiklerini belirten Bouthier, "Fransa’da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet. Birçok girişimci sığınmacılarla dayanışma içinde davranıyor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaşan insanlar var. Bazen 135 avro para cezası veriliyor. Bu durum bütçemizi zorlayabiliyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin yardımsever insanlara kötü muamele ettiğini vurgulayan Bouthier, "Birçok kez polis müdahalesiyle ve çocuklarımızın gözü önünde silah zoruyla merkezden uzaklaştırıldık. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz o insanları yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmıyor. İnsanlar gözümüzün önünde ölmeden lütfen bizi bırakın onlara yardım edelim." diye konuştu.

SIĞINMACILARIN GRUPLAŞMASI KARŞISI GRUP

Bouthier, Fransa'da sığınmacı kamplarının dağıtılması sonrası insanların yardıma daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek "Kampları boşalttılar çünkü sığınmacıların herhangi bir şekilde gruplaşması ve kamplaşmasına karşı yürütülen bir politika var. Kamplardaki şartlar gittikçe daha kötüleşmeye başladı. Sığınmacı sayısı arttıkça battaniye ve çadırlar yetmemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Merkezin 500 metre yakınında oluşturulmuş bir komşular grubu olduklarını söyleyen Bouthier, Dunkerque’deki soğuk hava dalgasından sonra kente önemli bir sığınmacı grubunun akın ettiğini anlattı. Bouthier, önceleri fırınlardan ekmek alıp sığınmacıların ihtiyaçları için seferber olmaya başladıklarını, sonrasında ise mahallede düzenli bir yapı oluşturarak her gün sabah kahvaltısı verdiklerini aktardı.

Yaklaşık 3 ay önce açılan La Chapelle sığınmacı merkezi 400 kişilik barınma kapasitesine sahip ancak aşırı doluluk nedeniyle gerekli hizmetler verilemiyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte kapasitesi dolan sığınmacı kamplarının şartlarının "dayanılmaz" bir hal almaya başladığını açıklamıştı.

Paris Belediyesinin verilerine göre, şehirde 3 aydır faaliyet gösteren geçici sığınma merkezlerinde yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Merkezlerde yaşayanların yüzde 40'ı Afganistan, yüzde 30'u Sudanlı göçmenlerden oluşuyor.

Calais kentindeki derme çatma çadır ve barakalardan oluşan Jungle kampı Cumhurbaşkanı François Hollande’ın talimatıyla dağıtılmıştı.

Kampın dağıtılması sonrası sığınmacılar Paris ve diğer kentlerde kurulan sığınmacı merkezlerine gönderilmişti. Fransa, bu kampların koşulları yüzünden uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine hedef oluyor.