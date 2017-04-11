Fransa'da Sığınmacı Kampında Kavga ve Yangın: 10 Yaralı

»Ana Sayfa»Dünya
11.04.2017 14:35
Fransa'da Sığınmacı Kampında Kavga ve Yangın: 10 Yaralı
İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının bulunduğu kampta Afgan ve Kürt sığınmacılar arasındaki kavga sonrasında çıkan yangında kampın önemli bir bölümü hasar gördü.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının bulunduğu Grande-Synthe kampında çıkan kavga ve yangında kampın büyük bölümü yanarken, 10 sığınmacı yaralandı.

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque şehri yakınlarında bulunan ve İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu kampta sabaha karşı Afgan ve Kürt sığınmacılar arasında kavga çıktı.

Bölge valisi Lichel Lalende, Fransız basınına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olayda beş sığınmacının çıkan kavgada, beş sığınmacının ise yangından etkilenerek yaralandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Derme çatma çadırlardan oluşan kamp yaklaşık bir yıl önce kurulmaya başlanmıştı.

Kampın nüfusu, Calais'de bulunan sığınmacı kampının geçen ekim ayında polis zoruyla kapatılmasının ardından son dönemde artmıştı.

Kampta kalanların bazıları geçen hafta, İngiltere'ye geçmek için kamyonlara saklanmak amacıyla, yakınlardaki yolu ağaç parçaları kullanarak kapatmak istemişti.

 

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