Fransa’da Seçime Saatler Kala Her Şey Alt Üst Oldu

Macronleaks olarak adlandırılan ve cumhurbaşkanı seçimine iki gün kala internet ortamında yayılan cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait bilgileri içeren elektronik postalar Fransa kamuoyunda tartışma yarattı.

Seçim Kurulu Açıklama Yaptı

Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamış olduğunu gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Afrika'da İslam'ın Hazineleri" adlı sergiye katılımının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak, konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirdi.

Macron'un kampanya merkezinden dün gece yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı, kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilmişti.

Macron'un kampanya ekibine ve taraftarlarına ait içinde mali bilgilerin de bulunduğu yaklaşık 15 gigabit boyutunda on binlerce kişisel ve resmi elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.

AA