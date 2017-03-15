Fransa’da Seçim Vaadi: Başörtüsü Sokakta Bile Yasak Olacak

Fransa’da Ulusal Cephe’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçimi kazanması hâlinde başörtüsünü her yerde yasaklayacağını söyledi.

Fransa’da İslâm düşmanlığıyla tanınan Ulusal Cephe’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, katıldığı bir televizyon programında başörtüsü ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Le Pen, “Ben görünür dini simgelerin her yerde yasaklanmasını istiyorum. Sokakta bile başörtüsü olmayacak. Her şey oldukça açık ve arkasındayım.” dedi.

“Kontrol için özel polis mi olacak?” sorusuna ise “Emniyet kemerinin takılıp takılmadığını kontrol eden özel polis mi var? Polis tüm yasanın kontrolü için var, her özel yasanın kontrolü için değil.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: En Son Haber