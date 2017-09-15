Fransa’da Ruanda Soykırımına İlişkin Arşivlere Erişim Engeli!

Fransa Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararda, “kamu yararı açısından haklı sınırlamalar olabileceği” gerekçe gösterilerek, araştırmacı François Graner’in, Ruanda soykırımının yaşandığı döneme ait Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndaki arşivlerin açılması talebi reddedildi.

AA’da yer alan habere göre, Graner’in de üyesi olduğu Fransa’nın Afrika politikaları ve Ruanda soykırımındaki rolü hakkında akademik çalışmalar yapan Survie Derneği, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götürüleceğini açıkladı.

Dernek, verilen kararın hukuki olmaktan ziyade siyasi bir özellik taşıdığını, bunun soykırım dönemine ait 10 bin sayfadan fazla belgenin 50 yıl boyunca erişime kapalı tutulması anlamına geldiğini belirtti.

Fransa’da 2015’te, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından, soykırım dönemine dair Elysee Sarayı’ndaki bazı arşivlerin açılması kararlaştırılmıştı.

Ruanda soykırımının yaşandığı döneme dair arşivler üzerindeki “devlet sırrı” yasağının kaldırılmasına rağmen, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.