Fransa'da Polise Saldırı: 1 Polis Öldü

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20.04.2017 23:05
Fransa'da Polise Saldırı: 1 Polis Öldü
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Valilik, saldırıda yaralanan iki polisten birinin yaşamını yitirdiğini, diğer polisin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Valilik ayrıca halka, Champs Elysees Caddesi'ne gelmemeleri için çağrıda bulunurken, saldırganların sayısı hakkında bilgi vermedi.

Televizyon kanalı BFM, saldırganın ölü geçirildiğini duyurmuştu. 

AA

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