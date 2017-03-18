Fransa'da Orly Havalimanı Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi

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18.03.2017 15:12
Fransa'da Orly Havalimanı Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi
Paris Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Paris Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlerden birinin silahını alan kişinin, alandaki bir mağazaya saklandığı ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in ikinci büyük havalimanı olan Orly'de yerel saatle 08.30'da meydana geldiği belirtilen olaydan sonra havalimanına özel birlikler sevk edildi ve havalimanı aramalar yapılması amacıyla boşaltıldı. 

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, "Bir kişi, havalimanında devriye gezen askerlerden birinin silahını alıp alanda bulunan bir mağazaya saklandı. Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Sözcü, İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun havalimanına doğru yola çıktığını belirtirken, olayda saldırgan dışında ölü ve yaralının bulunmadığını kaydetti. 

Havalimanına bomba imha ekipleri gönderilirken, özel birliklerin de boşaltılan havalimanı ve çevresinde operasyon düzenledikleri bildirildi. Orly Havalimanı ve çevresine sefer yapan metro ve banliyö trenleri de durduruldu.

Fransa Emniyeti ve Paris Havalimanı Yönetimi de, Twitter'dan yayımladıkları mesajlarda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Havalimanında operasyonun devam ettiğini, havalimanı bölgesinden uzak durulması gerektiğini" kaydettiler.

Patlayıcı bulunamadı

Yapılan açıklamada, havalimanında, saldırının ardından bomba imha ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu herhangi bir patlayıcının bulunmadığı bildirildi. 

Açıklamada, havalimanındaki yaklaşık 3 bin yolcunun tahliye edildiği belirtilirken, uçuşların durdurulduğu, yolcuların havalimanına gelmemeleri çağrısında bulunuldu.

Diğer taraftan Paris Terörle Mücadele Savcılığı, olayın bir terör eylemi olması olasılığını dikkate alarak saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Paris’te polise saldırı 

BFM televizyon kanalı, başkentin kuzeyindeki Stains banliyösünde üç polisin bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istediğini ancak araçta bulunan kişinin güvenlik güçlerine ateş açarak karşılık verdiğini duyurdu. 

Bir polisin hafif yaralandığı saldırıda, saldırgan aracı ile kaçtı. Araç daha sonra Val de Marne bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. 

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, Paris’in bir banliyösünde polise ateş açan kişi ile Orly Havalimanı'nda öldürülen saldırganın aynı kişi olduğunu açıkladı. 

Fransız bakan, "Orly Havalimanı'nda saldırıyı düzenleyen kişi, daha önce Stains banliyösünde tespit edildi ve bu kişi kimlik kontrolü sırasında açtığı ateş ile bir polisin hafif yaralanmasına neden oldu." bilgisini aktardı.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 3 bin yolcunun tahliye edildiği Orly Havalimanı'nın akşam saatlerine kadar kapalı tutulacağı bildirildi. 

AA

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