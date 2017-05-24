Fransa’da Olağanüstü Hal 6. Kez Uzatılacak!

İngiltere’deki saldırıların ardından Fransa Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlığında Elysee Sarayı’nda toplandı.

AA’da yer alan habere göre, toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoya, 15 Temmuz’da sona erecek olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım’a kadar uzatılmasını ve ayrıca gelecek haftalarda terörle mücadele yasasının güçlendirilmesi için bir tasarı hazırlanmasını talep edecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Macron’un, “terörle mücadele” konusunda faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için Milli Güvenlik Kurulu’na bağlı bir merkez oluşturulmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz’da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından, sonlandırılması düşünülen olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama son olarak geçen yıl 14 Aralık’ta 5. kez uzatılmıştı.