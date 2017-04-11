Fransa'da OHAL Kapsamında Yeni Bir Cami Daha Kapatıldı

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11.04.2017 20:07
Fransa'da OHAL Kapsamında Yeni Bir Cami Daha Kapatıldı
İçişleri Bakanı Fekl, "Bu cami radikal ideolojinin desteklendiği ve din adına silahlı mücadelenin teşvik edildiği bir yer haline geldi." dedi.

Fransa'da imamları radikal ideolojiyi ve şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle, Paris yakınlarındaki Torcy kasabasındaki bir cami kapatıldı.

İçişleri Bakanı Matthias Fekl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu cami radikal ideolojinin desteklendiği ve din adına silahlı mücadelenin teşvik edildiği bir yer haline geldi. Bazı vaazlarda, Cumhuriyet yasalarına açıkça düşmanlık yapılırken, yine vaazlarda içlerinde özellikle Şii Müslümanlar ile Museviler gibi bazı dini cemaatlere yönelik kin ve nefret içeren söylemler yapılıyordu. "dedi.

Devletin otoritesi, laiklik ve demokrasi ilkelerinin, bu camideki vaazlarda reddedildiğini kaydeden Fransız Bakan, buralarda verilen mesajların Cumhuriyet değerlerine karşı çıkarken, güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Kapatılma ile ilgili valilik genelgesinde, iki imamın, cami cemaati içinde yer alan ve terör hücresi üyesi oldukları şüphesiyle 20 Nisan'da duruşmaları başlayacak bazı sanıklara destek verdikleri kaydedildi.

Fransa'da olağanüstü hal uygulamasının ilanından bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatıldı.

Paris'in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Nice'te geçen yıl 17 Temmuz'da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından uzatılmıştı.

AA

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