Fransa'da Müslüman Örgütlerinden Macron'a Destek

Fransa'daki önde gelen Müslüman örgütleri, bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu oylaması öncesi, aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı cephe oluşturmak için Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron'a destek çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli camilerden biri olan Paris Camisi'nin Yöneticisi Dalil Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki herkes gibi Müslüman vatandaşların da aşırı sağ, ırkçı ve yabancı karşıtı düşüncelere karşı durması gerektiğini belirterek, bu gerekçelerle Fransa'daki Müslümanları Macron'a oy vermeye çağırdı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Anouar Kbibech, Fransa Protestan Toplumu Temsilcisi François Clavairoly ve Fransa Yahudilerinin Hahambaşı Haim Korsia tarafından yayınlanan ortak bildiride, Le Pen'e karşı Macron'a oy verilmesi çağrısı yapıldı.

"Açık bir şekilde Macron'a oy verilmesi çağrısı yapıyoruz"

Cömert, hoşgörülü ve dünyaya açık Fransa'yı temsil eden Macron'un, aşırı sağa karşı zaferi için tüm seçmenlerin sandığa davet edildiği çağrıda, üç farklı inancın temsilcisi, "Görevlerimizin siyasi tarafsızlığı gerektirdiğinin farkındayız fakat her şeyden önce sorumlu birer yurttaş olarak, açık bir şekilde pazar günü Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki Müslümanlar Derneğinin yazılı açıklamasında ise ülkedeki bütün Müslümanlara, siyasi görüşlerini bir kenara bıkarak, "Ulusal Cephe Partisinin yabancı düşmanı, Yahudi karşıtı ve ırkçı düşüncelerine karşı cephe oluşturmak amacıyla yoğun bir şekilde Macron için oy kullanılması" çağrısında bulunuldu.

Paris'te 1930'lu yıllarda açılan Paris Camisi, Fransa'da Müslüman nüfus için sembolik değere sahip.

AA