Fransa’da Mültecilere Yardım Eden Çiftçi Yargılanıyor!

Fransa’nın İtalya sınırında çalışan bir çiftçi, mültecilerin Fransa’ya geçişlerine ve ülkede barınmasına yardım ettiği için yargılanıyor.

Fransa’nın güneyinde yer alan Nice kentinde görülen bir davada, 37 yaşındaki Fransalı çiftçi Cedric Herrou, İtalya-Fransa sınırında bulunan mültecilerin Fransa’ya geçişine yardım ettiği için mahkemeye çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, savcılığın hakkında 8 ay ertemeli hapis isteminde bulunduğu Herrou, suçlu bulunursa 30 bin avroya kadar da para cezası ödeyebilir.

Fransa’nın İtalya sınırına yakın bir bölgede çiftçilikle uğraşan Herrou, Ekim 2016’da, 50 kadar Eritreli mülteciyi devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirmişti.

Mültecilerin binayı izinsiz kullanımı bölgedeki belediye görevlilerince şikâyet edilmişti.

Herrou, mahkeme karşısına çıkarılmış ve kendi evinde dahi bazısı çocuk olan mültecileri barındırdığını söylemişti.

Davanın 10 Şubat’ta karara bağlanması bekleniyor.