Fransa’da Kapatılan Cami Yeniden Açılacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hâl uygulaması gerekçe gösterilerek kapatılan bir caminin yeniden ibadete açılmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Paris yakınlarındaki Stains kasabasında bulunan Al Rawda Camisi’nin, Kasım 2016’da geçici olarak kapatılmasıyla ilgili genelgenin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, cami derneğinin verdiği “güvencelerin” ibadet yerinin yeniden açılmasına ilişkin kararda “önemli rol” oynadığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce “Cumhuriyet değerlerine aykırı ve kamu güvenliğini tehdit eder nitelikte faaliyet ve söylemler gerçekleştirildiği” gerekçesiyle caminin kapatıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 600 kişinin ibadet edebildiği camiden sorumlu derneğin, idari mahkeme ve temyiz mahkemesine yaptığı başvurular da reddedilmişti.