Fransa’da İki Otobüs Durağına Araçlı Saldırı!

Fransa’nın Marsilya kentinde bulunan Bouches-du-Rhone bölgesinin 11’inci bölümünde sabah erken saatlerde bir kişi aracını otobüs durağındaki kişilerin üzerine sürdü.

Daha sonra aracıyla kaçan kişi, bölgenin 13’üncü bölümünde bir başka otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

AA’nın Fransa basınına dayandırdığı haberinde, iki saldırıda bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıları düzenleyen kişinin ikinci saldırıdan sonra yakalandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıları düzenleyen kişinin Fransa’daki güvenlik birimleri tarafından “terör” bağlantısı gerekçesiyle izlenen kişiler listesinde olmadığı kaydedildi.