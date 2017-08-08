Fransa'da Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 4 Ay Hapis

Aix-en-Province Temyiz Mahkemesi, 2016 yılında İtalya-Fransa sınırında göçmenleri aracına alarak sınırı geçmelerini sağlayan Herrou ile ilgili savcılığın itirazını karara bağladı.

Geçen yıl meydana gelen olaydan sonra Nice Ceza Mahkemesi, Herrou'yu 3 bin avro para cezasına çarptırmış, yapılan itiraz üzerine 19 Haziran'daki duruşmada hakkında 8 ay hapis cezası talep edilmişti.

Hakim, 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Herrou'ya uyarı yapıldığını belirterek, "Suçun tekrarlanması durumunda cezanın infazı riskiyle karşı karşıya kalacaksınız." ifadesini kullandı.

Herrou ayrıca Fransız Demir Yolları İdaresine (SNCF) ait ve 1991'den beri kullanılmayan bir binayı göçmenlerin kullanımına açtığı gerekçesiyle de 1000 avro para cezasına çarptırıldı. Herrou, 29'u 18 yaşından küçük 57 göçmenin kullanılmayan bu binada barınmalarını ve ilk yardım hizmeti almalarını sağlamıştı.

"Devletin yetersiz kaldığı yerde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini" savunan Herrou, karardan sonra "Mahkemenin beni dinlediğini bile sanmıyorum. İsterim ki, gelip çiftliğimde kalan göçmenlerin durumunu görsünler. Fransız adaleti göçmen haklarını ayaklar altına alıyor. Yaptığımdan asla pişman değilim." diye konuştu.

Fransa'da göçmenlere destek kampanyalarının sembolü haline gelen Herrou, 24 Temmuz'da da Cannes tren garında 156 göçmeni Marsilya'ya sığınma başvurusu yapmaya götürürken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Bir yılda 6. kez gözaltına alınan Herrou hakkında, bu olay nedeniyle de Grasse Savcılığı soruşturma açmıştı.