Fransa'da Flamanville Nükleer Santralinde Patlama

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09.02.2017 17:35
Fransa'da Flamanville Nükleer Santralinde Patlama
Aşağı Normandiya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın santralin makine dairesinde gerçekleştiği, 5 kişinin dumandan zehirlendiği ve herhangi bir nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı belirtildi

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde makine dairesinde patlama meydana geldiği, herhangi bir nükleer sızıntı riski bulunmadığı ve 5 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Aşağı Normandiya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 10.00 civarı santralin makine dairesinde meydana geldiği, 5 kişinin dumandan hafif etkilendiğini kaydedildi. Bölgedeki sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin santral civarına sevk edildiği belirtilen açıklamada, santralin hassas nükleer bölümü dışında bir yangının belirlendiği kaydedildi. 

Santral güvenliği açısından hazır bekletilen acil müdahale planının devreye sokulmadığı belirtilirken, tedbir olarak bir numaralı reaktörün durdurulduğu, 2 numaralı reaktörün üretime devam ettiği açıklandı.

1987 ve 1988 yıllarında üretime başlayan su basınçlı iki reaktöre sahip Flamanville nükleer santralinde daha önce de kazalar meydana gelmişti. 2012'de bir numaralı reaktörde farkedilen sızıntı, bölgede büyük panik yaşanmasına neden olmuştu. Santralin üç numaralı reaktörünün gelecek yıl faaliyete geçeceği duyuruldu.

AA

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