Fransa'da Bir Sığınmacı Kampı Daha Dağıtılacak

Fransa İçişleri Bakanı Roux, Grande-Synthe kasabasında bin 500 sığınmacının yaşadığı kampın dağıtılacağını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, ülkenin kuzeyindeki Grande-Synthe kasabasında bin 500 sığınmacının yaşadığı kampın en kısa zamanda dağıtılacağını açıkladı.

Senatoda ilgili komisyon toplantısında konuşan Le Roux, sığınmacıların davranış tarzları ve kamu güvenliğini gerekçe göstererek, "Bu kampta durumun bu şekilde sürmesine artık izin veremeyiz, kampın en kısa zamanda dağıtılması işlemine başlanacak." dedi.

Grande-Synthe kasabasının Yeşil Parti üyesi Belediye Başkanı Damien Careme ise yaptığı açıklamada, kampın dağıtılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Le Roux’un yaptığı açıklamayı "şaşkınlıkla karşıladığını" belirten Cereme, "Sığınmacı ağırlama merkezlerinde yer olmadığı için bin 500 sığınmacı burada yaşıyor. Biz burada önemli bir rol oynuyoruz, buna nasıl engel olacaklar anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Fransa’da hükümet, geçen yıl, ülkede yasa dışı kurulan sığınmacı kamplarını kademeli olarak kapatıp, burada yaşayanları ülkenin farklı yerlerinde kurulan sığınmacı merkezlerine dağıtma kararı almıştı.

AA