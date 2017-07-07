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Fransa’da Bir Mülteci Kampı Daha Boşaltıldı!

Fransa’da Bir Mülteci Kampı Daha Boşaltıldı!

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan bir mülteci kampının güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığı bildirildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Porte de la Chapelle’de bir mülteci kampı boşaltıldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen güvenlik güçleri yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kamptan çıkardı.

Tahliye sırasında çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.

Sivil toplum örgütleri Kasım 2016’da açılan kamptaki kötü yaşam koşullarını eleştiriyordu.

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