Fransa’da Bir Liseye Silahlı Saldırı Düzenlendi!

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16.03.2017 16:34
Fransa’da Bir Liseye Silahlı Saldırı Düzenlendi!
Fransa’da, okuduğu liseye, üzerinde pek çok ateşli silahla saldırı düzenleyen 17 yaşındaki öğrenci, 8 kişiyi yaraladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Henry Brandet, Fransa merkezli BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa’nın güneyindeki Grasse şehrinde bulunan Alexis de Tocqueville Lisesi’ndeki saldırıyı, aynı liseden 17 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediğini ve öğrencinin polis tarafından yakalandığını kaydetti.

AA’nın aktardığına göre, öğrencinin üzerinde pek çok silah bulunduğunu ifade eden Brandet, bu kişinin polis veya istihbarat örgütleri tarafından takip edilmediğini söyledi.

Olayda okulun müdürü dâhil toplam 8 kişinin yaralandığını bildiren Brandet, öğrencinin yanında başka bir kişi olabileceği konusunda herhangi bir bilgi edinmediklerini belirtti.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, bölge için saldırı alarmı vermiş ve insanların evlerinden çıkmamalarını istemişti.

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