Fransa'da Bir Cami Daha Kapatıldı

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06.04.2017 18:41
Fransa'da Bir Cami Daha Kapatıldı
Fransa İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal çerçevesinde Es-Sunna isimli caminin kapatıldığını bildirdi.

Fransa’da imamı radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle, ülkenin güneyinde bulunan Sete kentindeki bir cami kapatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Es-Sunna isimli cami, olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde, imamı radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Caminin radikalleşen insanların buluştuğu bir yer olduğu, bu radikal insanlardan bazılarının da Irak ve Suriye'ye gitmeye çalıştıkları iddia edilen açıklamada, ayrıca camiye giden bazı kişilerin yakın zamanda, terör örgütleriyle bağlantı içerisinde olmakla suçlandığı kaydedildi.

OHAL'in ilanından bu yana 20'den fazla cami kapatıldı

Fransa’da olağanüstü hal uygulamasının ilanından bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatıldı.

Paris’in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015’te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Nice’te geçen yıl 17 Temmuz’da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından uzatılmıştı.

 

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