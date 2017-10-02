Fransa'da Bıçaklı Saldırı: İki Kadın Öldü, IŞİD Üstlendi

İçişleri Bakanlığı saldırıda iki kadının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kadınlardan birinin boynundan, diğerinin ise vücut bölgesinden bıçaklandığı aktarıldı.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü de açıklandı.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. Örgütün yayın organlarından biri olan Amak haber ajansından yayınlanan açıklamada, saldırının "İslam Devleti askerlerinden biri tarafından" düzenlendiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb, olayın yaşandığı Marsilya'ya gittiğini duyurdu.

Ülke medyasında, polisin saldırıyı "terör olayı" olarak değerlendirdiği bilgisi aktarılıyor.

Saldırganın 20'li yaşlarda ve Kuzey Afrika kökenli olduğu iddiası da haber bültenlerinde yer alıyor.

AFP haber ajansı 2015 yılından bu yana Fransa'da cihatçılar tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 239 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı pazar günü düzenlenen saldırıyı içermiyor.

Kaynak: BBC