Fransa’da Belediye Mültecilere Yemek Vermeyi Yasakladı!

Fransa’nın Calais kentinde belediye, mültecilere yemek dağıtımı ve yıkanma imkânı sağlayan seyyar duş kabinlerinin yerleştirilmesine aldığı bir kararla yasak getirdi.

Fransa’nın kuzeyinde bulunan ve geçen yıl ekim ayının sonunda boşaltılan Calais’teki mülteci kampında yabancı uyrukluların yeniden toplanmalarını engellemek amacıyla belediye tarafından tartışmalı bir uygulama başlatıldı.

Calais Belediyesi’nin aldığı karara göre, mültecilere yemek vermek ve duş almalarını sağlayan seyyar kabinler kurmak yasaklandı.

AA’da yer alan habere göre, belediyenin kararında, mültecilere yemek ve yıkanma gibi konularda desteğin, geçen yıl ekim ayının sonunda boşaltılan “Jungle” isimli kampın yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği belirtilerek, bölgede insânî yardım amaçlı çalışan derneklerin bu eylemlerine son vermesi istendi.

Belediye Başkanı: İnsânî Yardımlara Karşıyım

Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yerel La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, “insânî anlamda söylemek zor olsa da gıda yardımı ve duş gibi konularda insânî yardımlara karşı olduğunu” ifade etti.

Calais’e dün ziyârette bulunan İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, bu kentte yeni kampların oluşmasına izin vermeyeceklerini belirtmiş ve mevcut mültecilere yemek dağıtımına müsâde edileceğini açıklamıştı.