Fransa’da Belediye Göçmenlere Getirilen Yasağın Alanını Genişletti!

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07.03.2017 13:45
Fransa’da Belediye Göçmenlere Getirilen Yasağın Alanını Genişletti!
Fransa’nın Calais kentindeki göçmen kampının yeniden oluşmasını önlenmek gerekçesiyle göçmenlerin toplanma ve bir araya gelmesine getirilen yasağın alanının genişletildiği bildirildi.

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Calais kentinde ekim ayında tahliye edilen “Jungle” isimli kampın yeniden oluşturulmasını önlemek gerekçesiyle göçmenlerin toplanmasına getirilen yasağın alanı genişletildi.

AA’da yer alan habere göre, Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yayımladığı genelgeyle göçmenlerin bir araya gelmesine daha önce getirilen yasağın alanının “kamu düzenini korumak” adına genişletildiğini açıkladı.

İnsânî Yardım Yasağı

Calais Belediyesi, geçen hafta insânî yardım kuruluşlarının zor durumdakilere yemek dağıttığı bölgede göçmenlerin toplanmasına yasak getirmişti.

Belediyenin kararında ayrıca, göçmenlere yemek dağıtımı ve yıkanma imkânı sağlayan seyyar duş kabinlerinin bölgeye yerleştirilmesi de yasaklanmıştı.

Kararda, göçmenlere dağıtılan yemekler ve kurulan portatif duş kabinleri aracığıyla verilen desteğin, “Jungle” isimli kampın yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği savunulurken, bölgede insânî yardım amaçlı çalışan derneklerin de bu eylemlerine son vermesi istenmişti.

Bu karar, bölgede gönüllü çalışan sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açmıştı.

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