Fransa'da Aşırı Sağcı Suikast Timi Yakalandı

Fransa'da, bazı siyasiler ile Müslüman ve göçmenlere yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen aşırı sağcı suikast timi yakalandı.

M6 kanalında yer alan bilgiye göre, Fransız güvenlik güçleri, ülkenin güneyinde ve Paris bölgesindeki çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Haberde, Marsilya ve çevresi ile Paris'in bir kısmını içine alan Seine-Saint-Denis bölgesinde düzenlenen baskınlarda 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu kişilerin Fransız siyasilere ve Müslümanlara ait ibadethanelere saldırı düzenleme hazırlığında olduğu kaydedilirken, Le Monde gazetesi de 16 ila 47 yaşlarındaki tim üyelerinin hedefinde göçmenler, yabancı kökenliler ve siyahilerin de olduğunu yazdı.

Gazete, suikast timinin lideri olduğu belirtilen 21 yaşındaki kişinin, 28 Haziran'da Vitrolles kentinde yakalandığını ve hakkında açılan soruşturma sonrası diğer kişilere ulaşıldığını kaydetti.

Anders Breivik'ten etkilenmişler

Bu kişinin evinde yapılan incelemelerde çok sayıda silah bulunduğu belirtilirken, suikast timindekilerin, Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Utoya adasında 2011'de düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten etkilendikleri de kaydedildi.

Melechon ve Castaner de hedefteydi

Fransız özel birliklerin ve terörle mücadele birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda elde edilen bilgilere göre, suikast timinin hedefinde aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner'in de olduğu bildirildi.

Fransa'da, 2015 ve 2016'da Paris ve Nice kentlerinde düzenlenen saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Daha önce de 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a yönelik saldırı girişimi önlenmişti.

AA