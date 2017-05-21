Fransa'da Annemasse Cami ve Külliyesi Açıldı

İsviçre sınırında bulunan kasabadaki açılış törenine, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG Alpes Bölge Başkanı Ahmet Yavuz, IGMG Hac-Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, IGMG Annemasse Şube Başkanı Alparslan Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Teşekkür konuşması yapan Ergün, açılan cami ve külliyenin kapısının ayrım gözetmeksizin tüm Müslümanlara açık olduğunu ifade etti.

Kemal Ergün'ün konuşmasının ardından edilen dualarla Annemasse cami ve külliyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası AA muhabirine açıklama yapan Ergün, "Bugün Annemasse şubemizin ve camisinin açılışını yaptık. Ayrıca burada eğitim merkezimiz, ana sınıfımız, İslami ilimler kurslarımız ve yıldız kurslarımız olacak." dedi.

Kemal Ergün, sadece bir cami açılışı yapmadıklarını, yan binalarla beraber şubenin haftanın her günü Türkiye ve diğer ülkelerden gelen Müslümanlara eğitim merkezi olarak hizmet edeceğini belirtti.

"Şubemiz en büyük yatırım olarak da hem dilimizi hem de dinimizi öğretme noktasında büyük bir irfan yurdu olacak." diyen Ergün, külliyenin 2 yıl gibi kısa bir sürede yapıldığına işaret etti.

"Avrupa'nın en büyük camisinin temelini atacağız"

Fransa'nın tüm büyük şehirlerinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan IGMG Genel Başkanı Ergün, 15 Ekim'de Strazburg'da Avrupa'nın en büyük camisinin temelini atacakları bilgisini paylaştı.

Temelini atacakları caminin yanında ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve tarihi evler inşa edileceğini aktaran Kemal Ergün, "Burası Avrupa'nın ve Balkanların en büyük camisi olacak. Yaklaşık 32 milyon avroya mal olacak proje, 14 bin 500 metrekarelik bir alanda gerçekleşecek." diye konuştu.

AA