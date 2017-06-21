Fransa’da Adalet Bakanı François Bayrou da İstifa Etti

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinde, seçim ittifakı yaptığı Demokrasi Hareketi’nden (MoDem) üç bakan istifa etti.

Fransa Adalet Bakanı François Bayrou, çarşamba günü istifasını sunan son bakan oldu.

Bayrou’nun lideri olduğu MoDem’den savunma bakanı olarak atanan Sylvie Goulard ile Avrupa İlişkileri Bakanı olan Marielle de Sarnez de görevlerinden salı günü istifa etmişti.

İstifalar, hafta sonu düzenlenen seçimler sonucunda Ulusal Meclis’te çoğunluğu sağlayan Macron’un yeni kabinesini açıklamasından birkaç saat önce geldi.

MoDem, Avrupa Birliği’nin (AB) sağladığı fonları doğru kullanmamak suçlamasıyla karşı karşıya. Bu yüzden uzun zamandır eleştiri oklarının hedefinde.

Macron’a Yakın Bir İsim de İstifa Etti

MoDem üyelerinin yanı sıra Macron’a yakın isimlerden Uyum Bakanı Richard Ferrand da pazartesi günü istifa etti.

Eşinin bir anlaşmayı kazanması için nüfuzunu kullandığı suçlamaları yöneltilen Ferrand, herhangi bir şekilde suç işlemediğini öne sürüyor.

İlişkiler Son Zamanlarda Gergindi

Fransa’da hafta sonu yapılan genel seçimlerin ikinci turundan sonra Macron’un partisi Yürüyüş, seçim ittifakı yaptığı MoDem ile birlikte 577 üyeli Ulusal Meclis’te 350 sandalye kazanmıştı.

MoDem’in lideri Bayrou, adaylığını koyduğu ilk andan itibaren Macron’u destekleyen isimlerden biriydi.

Bayrou ve Macron arasındaki ilişkilerin, Bayrou’nun partisine yöneltilen suçlamalardan ötürü son birkaç haftadır gergin olduğu aktarılıyor.

Özellikle Macron’un Fransa siyasetini temizleyeceğine yönelik sözleri durumu zorlaştırıyordu.

Macron’un İşi Zorlaştı

Fransa’da merkez siyaseti temsil eden Macron, mayıs ayındaki seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Yürüyüş adıyla kurulan ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra partiye dönüşen hareketin adaylarının yarısından fazlası, daha önce siyaset tecrübesi bulunmayan isimler.

Fransa’nın geleneksel siyasi partileri karşısında ezici bir zafer elde eden Macron’un, Meclis’te kazandığı salt çoğunluk ile AB yanlısı reform planlarını kısa süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor.

Sol, sağ ve merkezden isimlerle bir hükümet kuran Macron’un işi, yeni istifalarla beraber bu dengeyi korumak için daha da zorlaştı.

Kaynak: BBC Türkçe