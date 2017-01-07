Fransa’da 4 PKK’lıya Hapis Cezası Verildi
L’Union haber sitesi, 7 Aralık’ta Paris’te “terör örgütüne mali kaynak sağlamak” suçundan tecilli hapis cezasına çarptırılan 4 PKK’lının, bu kez “polise zorunlu ikametgâh adresi bildirmemek” suçundan 2’şer ay hapis ve 300 avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
AA’da yer alan habere göre, yaşları 25 ve 45 arasında değişen PKK’lılar, “terör örgütü adına haraç toplamak” suçundan geçen ay Paris’te tecilli hapis cezasına mahkûm olmuştu.
Reins mahkemesi, tecilli hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, yeni çıkan “terörle mücadele yasası”na göre 15 gün içinde yeni adreslerini polise bildirmeyen 4 PKK’lının yeniden suç işlediğine hükmetti.
Savcılık ve savunma makamı avukatları, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Fransa basını, 1 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yeni “terörle mücadele yasası”nın, “terör” suçlularının yeni bir düzenlemeyle fişlenmesiyle ilgili maddesinin ilk kez 4 PKK’lı için uygulandığını yazdı.
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