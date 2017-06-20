Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard İstifa Etti

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi’nin (MoDem) Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) üyeleri ile ilgili usulsüzlük suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturmayı istifasına gerekçe gösterdi.

“Tartışmalara Alet Etmek İstemiyorum”

Goulard, yaptığı açıklamada, seçim sonrası yeniden kurulacak kabinede yer almak istemediğini belirterek, “Ülkede hayatlarını tehlikeli görevler için ortaya koyan kadın ve erkeklerin hizmet ettiği Savunma Bakanlığı üst düzey bir temsil makamı gerektirir. Ben bu makamı tartışmalara alet etmek istemiyorum.” ifadesini kullandı.

Paris savcılığı seçimden önce, MoDem’in AP’deki üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Yeni Bakanlar Kurulu Çarşamba Günü Açıklanacak

Fransa’da genel seçimlere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ve François Bayrou’nun kurduğu MoDem birlikte girmişti. Pazar günü ikinci turu düzenlenen seçimde bu iki hareketin oluşturduğu koalisyon, Meclis’te önemli bir çoğunluk sağlamıştı.

Macron, yeni Bakanlar Kurulu’nu çarşamba günü açıklayacak.