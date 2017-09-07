Fransa Petrol ve Doğalgaz Üretimini 2040’ta Durduracak

Fransız hükümeti, kendi topraklarında ve bağımsız bölgelerde petrol ve doğalgaz arama, üretim faaliyetlerini 2040 yılına kadar durdurmayı planladığını belirten bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Yasanın onaylanması durumunda Fransa, dünyada bu uygulamayı yapan ilk ülke olacak.

Karar, Çarşamba günü sunulan bir yasa taslağındaki diğer maddeler arasında yer alıyor. Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa’yı 2050 yılına kadar karbondan arındırmak istiyor ve fosil yakıtlardan sera gazı salınımını frenlemeyi planlıyor.

Bakanlar Kurulu’na sunulan yasa tasarısı uyarınca Fransa, petrol ve gaz arama izni vermeyecek, mevcut izinler ise 2040 yılında sona erecek şekilde kademeli olarak sınırlandırılacak. Ayrıca Fransa, aynı yıl içerisinde ülkede benzinli ve dizel araçların satışlarını durdurmayı planlıyor.

Karar büyük ölçüde sembolik çünkü, Fransa yılda sadece altı milyon varil petrol ve doğalgaz üretiyor. Bu üretim, tüketimin yaklaşık yüzde birini oluşturuyor. Fransa, ihtiyaçlarını karşılamak için petrolü ithal etmeye ve rafine etmeye devam edecek.

Kanun taslağına göre ‘’ topraklardaki hidrokarbonların araştırılmasını durduracak ve mevcut imtiyazlar 2040’tan sonra yenilenmeyecek.’’

Fransa’da kaya gazı araştırması için hiç izin verilmemiş ve yasa yürürlüğe girdikten sonra, bu izni almak mümkün olmayacaktır.

Yasa, Fransa topraklarında petrol sondajını durdurmasına rağmen, Fransız Guyanası gibi dış bölgelerde hâlâ arama iznine sahip olan, Fransa merkezli Total gibi şirketleri etkileyebilir.