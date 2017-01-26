Fransa, Karadağ’ın NATO’ya Üye Olmasını Onayladı
Fransa, Karadağ’ın NATO’ya üye olan 29’uncu ülke olmasını öngören protokol metnini imzaladı.
AA’da yer alan habere göre, Fransa’da Meclis ve Senato, Karadağ’ın NATO’ya üye olan 29’uncu ülke olmasını öngören protokol metnini imzaladı.
NATO dışişleri bakanları 19 Mayıs 2016’da NATO’nun Brüksel’deki merkezinde imzalanan protokol ile Karadağ’ı ittifaka üye olan 29’uncu ülke olması için davet etmişti.
Tam üyelik için 2010’dan bu yana müzakereler yürüten Karadağ, üyeliğe ilişkin protokol metninin NATO’ya üye tüm ülkelerin parlamentoları tarafından imzalanmasının ardından ittifaka üye olabilecek.
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